【漫画】本編を読むちょっとしたスキマ時間に、肩肘張らずに読める漫画を楽しみたい――。そんな人におすすめしたいのが、雪のヤドカリさん（@yukinohotel）が描く『文学的なオチが癖になる雪のヤドカリ4コマ劇場』だ。さまざまなモチーフを題材にした4コマ漫画で、ラストには“シュールなオチ”が用意されている。例えば江戸時代風の世界を舞台にしたエピソードでは、「そろそろ出るか…」と呟く主（あるじ）に対して、「ど