◆大相撲▽春場所１０日目（１７日、エディオンアリーナ大阪）西前頭１２枚目・朝乃山（高砂）が、東前頭１７枚目・藤凌駕（藤島）を寄り切って、６勝４敗とした。幕下最下位格付け出しで昨年同場所でデビューし、所要６場所で幕内昇進を果たしたホープとの対戦に「ざんばらに負けるわけにはいかない。１年で新入幕は僕もできなかった。それだけ実力があること」と話した。春場所も終盤戦にさしかかってきたが「疲れていま