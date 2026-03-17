東京都世田谷区の動物病院に入院していたペットの犬が火災で死に精神的苦痛を受けたとして、飼い主の男性（６７）が病院の運営会社と院長に損害賠償を求めた訴訟は１７日、東京地裁（森健二裁判長）で和解が成立した。原告側によると、和解条項は、病院側が解決金１００万円を支払うなどの内容だという。訴状によると、死んだのは５歳の雄で、マルチーズとトイプードルのミックス犬「ミエル」。昨年５月、同病院で手術を受けて