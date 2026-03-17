「オープン戦、巨人−ヤクルト」（１７日、東京ドーム）巨人の育成で３年目の平山功太内野手が、豪快な２戦連発となる２号ソロを放って支配下昇格を猛アピールした。２点を追う五回。松本健から放った弾丸ライナーの打球が左翼席に吸い込まれ、球場内はどよめきと拍手に包まれた。１５日・日本ハム戦では四回の第３打席で変化球を捉え、待望のオープン戦チーム１号をマークするなど３安打２打点と躍動した。阿部監督も「残