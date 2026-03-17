初のＷＢＣ決勝進出に沸くベネズエラの熱狂の裏で、一人の左腕が激しい逆風にさらされている。フィラデルフィアの地元有力紙「フィラデルフィア・インクワイアラー」は１７日（日本時間１８日）、フィリーズのヘスス・ルサルド投手（２８）がベネズエラ代表からの追加招集を辞退し、母国系ファンから厳しい批判を浴びている実情を報じた。ベネズエラは１６日（同１７日）の準決勝でイタリアを４―２で下し、初の決勝進出を決め