ボクシングＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）が１７日、同級世界４団体統一王者の井上尚弥（３２＝大橋）とのタイトルマッチ（５月２日、東京ドーム）へ向けた米ロサンゼルス合宿出発前に羽田空港で取材に応じ、野球世界一を決めるＷＢＣから刺激を受け、感動を与えることの大事さを強調した。権威ある専門誌「ザ・リング」が定めるパウンド・フォー・パウンド（全階級を通じたラン