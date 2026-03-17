大相撲春場所１０日目（１７日、大阪府立体育会館）、大関経験者の関脇霧島（２９＝音羽山）が幕内隆の勝（３１＝湊川）を引き落としで退け、９勝目（１敗）。優勝争いでも首位の座を守った。過去５勝１４敗と合口の悪い相手を下した取組後は「しっかり当たっていこうと思った。その後も体が反応してくれた。勝って良かったと思います」と納得の表情。好調の要因を問われると「稽古のおかげ。一日一番、しっかり集中して取って