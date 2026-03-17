【「葬送のフリーレン」第2期】 毎週金曜23時～ 放送中 アニメ「葬送のフリーレン」第2期第9話（通算第37話）「ヒンメルの自伝」の先行カットが公開された。 第9話では、フリーレンたちが湖で渡し舟に乗ろうにも舟代が足らず船頭から交換条件を提示される様子が描かれる。その交換条件とは修道院に眠っている“ヒンメルの自伝”を見つけることだった。 先行カ