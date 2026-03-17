メ～テレ（名古屋テレビ） たき火にあたって、ほくほくの焼き芋を食べるサル。愛知県犬山市「日本モンキーセンター」の冬の風物詩です。この風景が、しばらく見られなくなります。 日本モンキーセンターが10月19日から休園することになりました。 冬の風物詩となっている「たき火にあたるサル」や、ワオキツネザルをすぐそばで見られる「Waoランド」。 フクロテナガザルが、元気に動き回る