メ～テレ（名古屋テレビ） 教師グループによる盗撮・画像共有事件で、グループのメンバーが、生成AIで作られたわいせつ画像を所持した罪を認めました。 グループのメンバーで名古屋市の小学校の元教師・水藤翔太被告（35）は、児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で追起訴されています。 起訴状などによりますと水藤被告は去年3月、女子児童2人の画像をもとに生成AIで作られたわいせつ画