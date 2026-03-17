「沈黙を聴く～記憶のしらべ～」 2025年12月、善通寺市の四国学院大学で、第2次世界大戦後の「シベリア抑留」をテーマにした演劇の公演が行われました。遺族から話を聞くなど制作期間は1年半以上。この演劇づくりを通じて、学生たちにどんな変化があったのでしょうか？ 3月13日に行われた四国学院大学の卒業式。3つの学部の合わせて203人が門出を迎えました。中四国で唯一の「演劇コース」で学