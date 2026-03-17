あの人気キャラクター「ミャクミャク」が初グラビアに挑戦です。ミャクミャク「みんな『大好き』って言ってくれて、すごくうれしいな」去年開催された大阪・関西万博で一躍人気者になった「ミャクミャク」。なんと4月、ファーストグラビア写真集を発売することがわかりました。タイトルは「I myaku you.」。“みんなの脈をドキドキ・ワクワクさせたい“という想いが込められているそうで、ビーチで横たわる姿に、ホテル