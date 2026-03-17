愛知県豊橋市の水道施設、小鷹野浄水場。17日から節水率の設定を25％に引き上げたことで、水道の「水圧を示す数値」が下がっていきました。 【写真を見る】水不足で病院トイレ“手洗いの水”は半分に…節水強化 愛知・東三河5市で今夜から「夜間、水道ノータッチ運動」 豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市では、17日夜から「夜間、水道ノータッチ運動」がスタート。午後11時から朝の5時まで、不要不急な