国立がん研究センター（東京）の元職員が、上司のパワハラで休職に追い込まれたとして、センターに約790万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、使用者責任を認めて約160万円の支払いを命じた。判決によると、元職員は在職中の2021〜22年に上司から、他の職員がいる前で、大声で「仕事を辞めてしまえ」と怒鳴られるなどした。その後、所属する部の責任者にパワハラを相談したが、対応はなく休職。うつ病と診断され、