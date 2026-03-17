20代の女性に性的暴行を加えた罪などに問われている、お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の裁判。第2回公判の17日、被害女性とその母親が、それぞれ出廷。被害に遭った当時の詳細を語りました。被害女性がテレビ中継方式で証人尋問に応じ、最初にキスされた際の状況を次のように話しました。被害女性の証言：（会話の）流れで（被告が）「肌きれいだね」と言ってきた。頬と顎をつかむような形で「き