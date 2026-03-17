沖縄県辺野古沖で船が転覆し高校生らが亡くなった事故。今回の#みんなのギモンでは、「高校生死亡安全管理に問題は？」をテーマに解説します。■平和学習のさなかに高校生死亡山粼誠アナウンサー「平和学習のさなかになぜ命を落とすことになってしまったのか、計画性や安全管理体制の問題点を整理します。亡くなった生徒らが通う高校が17日、会見を開きました」同志社国際高校西田喜久夫校長「安らかにお眠り下さいと哀