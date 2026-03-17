日増しに暖かくなり、新年度からの新生活に向けて愛車の買い替えやメンテナンスを検討する人も多いのではないでしょうか。新しい環境をともにするパートナーだからこそ、その顔立ちを左右する「地名」へのこだわりも一層強まるものです。All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、千葉県の地名に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたいと思う千葉