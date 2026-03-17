新潟水俣病といえるかどうか、その認定をめぐって争われた行政訴訟は、新潟地裁が原告全員を患者と認めるよう命じ原告側が勝訴しました。原告や弁護団は17日、県と新潟市に対し控訴せず8人を患者と認めるよう求めました。17日、県庁で行われた面会。弁護団とともに新潟水俣病の症状を訴える原告5人が出席しました。差別や中傷をおそれ姿を明かさずに胸の内を語りました。＜原告のひとり＞「切られて切られてきたんですけど、あの裁