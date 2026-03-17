SKE48、AKB48を経て俳優として活動する木粼ゆりあさんの3rd写真集「アップデート中」（撮影：前 康輔、税込3500円）が3月25日、扶桑社よりリリースされるのに合わせ、週刊SPA!3月17日号「表紙の人&美女地図」に登場し、ベトナム・ハノイで撮影された写真集の特別カットが公開されました【写真】つるん陶器肌の木粼ゆりあさん同写真集は30歳の誕生日を迎えた節目に届けるアニバーサリー作品で、グラビアは2017年の2