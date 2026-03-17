春耕と播種の時期を迎えた3月、洞庭湖平原の中心部に位置する湖南省益陽市大通湖区の再生イネ無人スマート農場では、湖南宏碩生物科技の責任者の熊姣軍氏が「今年は大通湖地区で20台余りの無人農機設備を普及させ、イネ1万ムー（約666．7ヘクタール）をカバーできる見込みだ」と話しながら、無人農機のネットワーク接続状態の点検や保守作業を行い、同時に10トンの稲種を良質な苗へと育成する準備を進めていた。中国新聞社が