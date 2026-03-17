「10万円ぐらいを銀行に預けても、どうせ利息なんてわずかだし……」そう思っている方にこそ、チェックしてほしいのが各銀行の「新規口座開設キャンペーン」です。新生活が始まるこの春は、例年以上に豪華なキャンペーンが花盛り。特定の条件を満たすだけで、数千円から、場合によっては数万円相当の現金やポイントがもらえるチャンスが広がっています。今回は、数ある中から「みずほ・三井住友・りそな」の3行をピックアップ。あ