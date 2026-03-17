2018年『R-1ぐらんぷり』（フジテレビ系）王者で濱田祐太郎さんは3月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。思わずクスッとする投稿に、注目が集まっています。【投稿】濱田祐太郎にファンからツッコミ殺到「なんで似てるって分かってんw」濱田さんは、「ひょっとして俺？」とつづり、マクドナルドの投稿を引用リポスト。元の投稿では「てりたま第2弾は、マクドナルドCM初主演のこの方！」と紹介され、シルエット画像が添えられていま