国連食糧農業機関（FAO）は3月16日、最新の報告書で、米国とイスラエル両国のイラン攻撃による地域情勢の激動が、世界のエネルギー、化学肥料、農業サプライチェーンに衝撃を与え始め、食糧生産コストをさらに押し上げる可能性があると警告しました。このうち、窒素肥料の生産は原料として天然ガスに大きく依存しているため、ホルムズ海峡の封鎖によるエネルギー価格の上昇は生産コストをさらに押し上げています。現在の衝突が続け