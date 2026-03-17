TAGRIGHTが明日3月18日に配信リリースする新曲「花言葉」の、スペシャルクリップ映像が同日20時にプレミア公開される。 （関連：7人で始まった“TAGRIGHT”という挑戦ーー初ステージで証明した確かな覚悟、はじまりの瞬間を振り返る） 本映像は、歌唱シーンにスポットを当てて制作。監督は、プレデビュー曲「FOREVER BLUE」に続きRiku Ozamaが担当しており、「この楽曲が、映像のように