Photo: はらいさん 今月発売されたばかりの、Samsung（サムスン）フラッグシップスマホGalaxy S26シリーズ。今年は、グローバル第一次発売タイミングで日本でも発売、かつS26全モデル展開と、今までで以上に日本市場に力が入っています。この調子だと、昨年韓国で先行リリース、のちにアメリカなどでも発売された、三つ折りスマートフォンGalaxy Z TriFoldが日本にやってくる日も近いと思っ