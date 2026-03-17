全国の土地の価格がきょう公表され、東海3県の住宅地では名古屋市東区の徳川町が急上昇しました。 【写真を見る】土地が値上がり 愛知は名古屋･東区徳川町に注目 岐阜は商業地で3年連続 三重は住宅地･商業地ともに3年連続上昇 地価公示 きょう国交省が発表した、土地の正常な価格を示す「地価公示」。ことし、愛知県内で価格の上昇率が最も高い14.7%となったのは、名古屋市東区の徳川町です。 価格は、一平方メートルあた