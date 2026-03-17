「スターバックス」は、西日本初出店となる新しいスタイルのカフェベーカリー「スターバックス リザーブ カフェ」を、4月10日（金）から大阪・心斎橋PARCO、4月20日（月）から大阪・大丸梅田店にそれぞれオープンする。【写真】お買い物の休憩に最適！大丸梅田店の完成イメージ■さまざまなシーンで利用可能今回オープンする「スターバックス リザーブ カフェ」は、日常の少し上質な大人のご褒美体験をコンセプトに、エスプ