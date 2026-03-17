福岡県は、中東情勢の緊迫化により原油価格高騰の影響を受ける中小企業を支援しようと、特別相談窓口を設置した。資金調達や貸し付け条件の変更など資金繰りの相談に応じる。受付時間は当面、平日の午前9時〜午後5時。