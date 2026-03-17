県議会２月定例会は、過去最大となる新年度の一般会計当初予算案など５９の議案を可決し閉会しました。 県の新年度予算案は一般会計で１兆１５１４億円で、横田知事が就任後初めて編成した当初予算となります。 このうち人口減対策を柱とする「人を引きつける地域づくり」には７６９億円が充てられ、子どもの職場体験の支援や文化イベントの誘致などに取り組みます。 養殖カキの大量死対策では漁場環境のリアルタイム観測や、Ａ