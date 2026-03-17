静岡県内でもガソリン価格が200円を超える店舗が相次ぎ、まさに「令和の石油ショック」ともいえる状況が続いています。 【写真を見る】ガソリン価格200円超え静岡県でも相次ぐ...「令和の石油ショック」到来か 商品とサービスの質をどう維持するか?事業者は模索の日々 イラン情勢の収束が見通せないなか、事業者は商品やサービスの質を維持しようと努力しています。街角で207円の表示も 止まらない燃料高騰 ＜篠原