桜島フェリー名物「やぶ金」のうどん。鹿児島のふるさとの味として親しまれていますが、実は山形屋近くで創業しました。その後、鹿児島市の山形屋地下で営業していましたが移転オープンすることになり、関係者を招いた試食会が開かれました。桜島フェリーで長年親しまれているやぶ金のうどん。ほんのり甘い出汁が特徴のふるさとの味です。これまで山形屋の地下にあった店が3月、山形屋の向かい側に移転オ