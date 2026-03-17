県庁に設置されたジュースが出る蛇口に職員が殺到しました。 永松雄輔記者「県庁１階のロビーです。長蛇の列ができています」 １７日正午すぎ、お昼休みの職員たちが続々と集まってきました。そのお目当てはこちらの蛇口です。ひねると出てくるのはオレンジ色の液体…実は、広島県産のネーブルオレンジとはっさくをミックスした特製の野菜ジュースで無料で振舞われていました。 横田美香知事「ネӦ