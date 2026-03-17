静岡県内の土地の価格が3月17日、公示されました。住宅地は2年連続で横ばいとなった一方で、商業地と工業地については上昇幅が拡大しています。 【動画】静岡県内の土地の価格公示 商業地と工業地は地価上昇 浜松市中心街は再評価の動きも 17日、国が発表した「地価公示」によりますと、県内の住宅地は1平方メートル当たりの平均価格が7万2300円でした。 変動率は2年連続で0%の横ばいです。一方、商業地は3年連続、工業地