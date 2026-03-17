県の春の人事異動が発表されました。女性職員を積極的に管理職に登用し課長級以上に占める割合は、過去最も高くなりました。ただ、今年度末の目標としていた16％にはわずかに及びませんでした。県の人事異動の規模は昨年度より28人多い1894人です。女性職員を積極的に登用し課長級以上に占める割合は過去最も高い16.1％に。部長級と次長級にはそれぞれ5人、課長級にはこれまでで最も多い63人を登用します。ただ、県は今年度