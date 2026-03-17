県教育委員会が進める県立高校の再編問題で、教職員の団体などが再編計画の見直しを求める署名活動を行いました。 県教委は都市部の高校１８校を７校に統廃合する再編案で広島市の高陽・高陽東・安西の３校を統合する案を示しています。 統合対象となる高陽東高校の周辺では、県内の教職員組合などのメンバーが生徒らに再編計画の見直しを求める署名活動を行いました。 高校生「高陽東だけの魅力もある。高校の魅力が合体