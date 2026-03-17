子どもたちの水泳の環境が大きく変化しています。静岡市では学校のプールが老朽化していて、水泳の授業を民間施設で行う動きが進んでいます。 【写真を見る】老朽化するプール=静岡市 一方、この動きによって地域の団体などからは「活動の場がなくなる」と悲痛な声が上がっています。老朽化するプールと教員の負担 「民間委託」のメリットは 子どもたちの体力づくりを支える水泳。 ＜小学生＞ 「色々な泳ぎ