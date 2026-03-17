当時勤務していた学校で10代の少女にわいせつな行為をしたとして、37歳の教諭の男が再逮捕されました。不同意性交等の疑いで再逮捕されたのは広島市立高校の教諭の男（37）です。警察によると、男は2024年8月、当時勤務していた広島市内の学校で10代の少女が16歳未満と知りながらわいせつな行為をした疑いです。調べに対し「間違いありません」と容疑を認めています。男は2月、10代の少女にわいせつな行為をした疑いで逮捕されてお