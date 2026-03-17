2025年8月の記録的な大雨で盛り土が崩壊し運休が続いているJR肥薩線の吉松と隼人の区間についてです。17日、現場の復旧工事の状況が初めて報道陣に公開されました。6月末ごろの運転再開をめざしています。盛り土が崩れ宙に浮いた状態のレールと枕木。JR肥薩線は2025年8月の記録的大雨により嘉例川から線路に水が流れ込み、盛土が長さ約50メートル、高さ約10メートルに渡って崩壊しました。現在も吉松駅と