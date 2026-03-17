沖縄・辺野古沖で船が転覆し、修学旅行中の女子高校生と船長の2人が亡くなりました。安全管理はどのようになっていたのか。きょう、学校側が会見を行いました。同志社国際中学校・高等学校西田喜久夫 校長「希望に燃えて沖縄に行った1人の生徒が、このような形で帰らぬ人になったことに関して、私ども教員一人一人、捉えようのない悲しみに包まれております」きのう、沖縄県名護市辺野古の沖合で2隻の船が転覆し、修学旅行