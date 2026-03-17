高市首相は17日、国会内で日本維新の会の吉村代表と会談し、衆院の議員定数削減法案、副首都法案、国旗損壊罪を創設する法案について、今国会中の成立を目指すことで一致した。また、両党の連立合意文書にも盛り込まれた旧姓の通称使用拡大については、関連法案の早期成立を目指す方向性を確認した。維新側は会談で、議員定数削減について、対象の議席を比例代表に限定することを改めて申し入れたが、今後は与党の実務者協議での議