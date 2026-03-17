本格的な春の足音が、各地で聞こえ始めています。桜の開花は名古屋で確認され、東京も徐々に開花に近づいています。ただ、その一方で、ピークを迎えているのが花粉の飛散です。暑さ寒さも彼岸まで。きょう、盛岡市では国の天然記念物「石割桜」の幹や枝を守っていた「雪囲い」が取り外されました。造園業者「豊香園」藤村尚樹 社長「やっとみなさんに春をお届けすることができる」名古屋では…気象庁担当者「6輪以上咲いて