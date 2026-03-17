ＪＲ西日本によると、１７日（火）午後６時５０分ごろ、大和路線の八尾駅で人身事故が発生しました。 この影響で、午後７時１０分時点で大和路線のＪＲ難波～王寺が運転見合わせとなっています。 運転再開は午後８時１０分ごろとなる見込みだということです。