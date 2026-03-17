高市総理と維新の吉村代表は、今の国会で定数削減法案の成立を目指すことを確認しました。 ３月１７日、国会内で会談した自民党の高市総理と日本維新の会の吉村代表。 衆議院の議員定数を４５議席削減する法案について、今の国会での成立を目指すことで合意しました。 自民と維新は、「与野党の協議体で結論が出なければ、小選挙区と比例で計４５議席を自動で削減する」とした法案を去年の臨時国会に提出しましたが、衆