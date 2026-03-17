「しほママの防災術」防災士の柳原志保さんとお伝えする今回のテーマは「ペットと防災」です。（しほママ）東日本大震災から15年。私も当時、宮城県で被災しました。実家はペットショップで、飼っていた犬は家に置いて避難するしかありませんでした。（永島由菜キャスター）東日本大震災を受けて、公表された環境省のガイドラインでは、災害時、ペットと一緒に避難所に行く「同行避難」が前提とされました。ただ、熊本