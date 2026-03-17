東京・新宿区の飲食店で、従業員9人が「はしか」に集団感染したことがわかりました。都内では「はしか」の感染が増えていて、今年に入ってからの患者数は、去年1年間の患者数に並びました。東京都は17日、新宿区の飲食店で従業員9人が「はしか」に集団感染したと発表しました。発症した日は、2月19日から3月6日にかけてで、9人のうち1人が発熱や発疹などで入院しましたが、命に別状はなく、回復傾向にあるということです。都内では