ドラマ、映画、ライブ、音楽、コミックなど多方面で展開してきた総合エンタテインメント・プロジェクト「HiGH&LOW」が10周年を迎え、記念企画「HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR」が始動。このほど、累計観客動員621万人、シリーズ累計興行収入89億円を記録した劇場公開作品の期間限定リバイバル上映の詳細が発表された。【動画】「HiGH&LOW」10周年で企画続々！イベントの様子今回上映されるのは、『HiGH&LOW