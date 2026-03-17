◇ファームリーグ阪神1―2オリックス（2026年3月17日SGL尼崎）阪神は17日、本拠地開幕戦となったファームリーグのオリックス戦に1―2で敗れた。右脚の肉離れで別メニュー調整を続けていた、ドラフト1位・立石正広内野手（22）は「5番・指名打者」で先発出場。第1打席でいきなり左前に“プロ初安打”を放つなど、順調な回復ぶりをアピールした。以下は平田2軍監督との一問一答。――立石が先発出場で初安打「久しぶり