高市総理大臣は、自身の「悲願」とする食料品の消費税ゼロについて説明し、給付付き税額控除を導入する際にも「消費税のさらなる増税は考えていない」と強調しました。【映像】高市総理のコメント（実際の様子）共産党・山添拓政策委員長「総理は衆議院解散を表明した1月19日の会見で食料品消費税ゼロは悲願だとおっしゃいました。いつからの悲願なんでしょう」高市総理大臣「去年（2025年）の6月に初めて自民党の中で税制調査会