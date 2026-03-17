2020年に東京・国立市で自宅マンションのベランダから妻を投げ落として殺害したとして、東京地検立川支部は、逮捕後に処分保留で釈放されていた49歳の夫を起訴しました。【映像】護送される高張被告（実際の様子）高張潤被告（49）は、2020年11月に東京・国立市にあるマンション9階の自宅のベランダから妻の麻夏さんを投げ落として殺害した罪に問われています。高張被告は、2021年2月に警視庁に逮捕されましたが、翌月に処分