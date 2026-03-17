日産自動車は１７日、米国で生産しているスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ムラーノ」を日本に逆輸入し、２０２７年初めに発売すると発表した。日米関税合意に基づき、国土交通省が米国製車両の安全審査を簡素化した制度を利用する。ムラーノは０４〜１５年に日本国内でも販売しており、１２年ぶりの復活となる。左ハンドル車を輸入する方針で、価格や台数は未定としている。ムラーノの全長は約４・９メートルで、日産が国内で